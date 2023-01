Wien und Niederösterreich: Die Vignette im Drive-In kaufen

Mit 1. Februar sind auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen nur noch Vignetten für das Jahr 2023 gültig. An den ÖAMTC-Stützpunkten Wien-West und Baden (NÖ) gibt es auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit, sowohl die Klebe-Vignette als auch die digitale Variante unkompliziert im Drive-In, also im Vorbeifahren, zu kaufen. All das funktioniert schnell und ohne dass man dabei das Auto verlassen muss. Bei Bedarf bringen die Club-Mitarbeiter die neue Klebe-Vignette auch gerne an der Windschutzscheibe an.

Ernst Kloboucnik, ÖAMTC-Landesdirektor für Wien, Niederösterreich und das Burgenland: "Wir hatten nach dem Start des Vignetten Drive-In vor zwei Jahren so viele positive Rückmeldungen, dass wir diese schnelle und unkomplizierte Möglichkeit gerne auch heuer wieder anbieten. Mit dieser innovativen Lösung stellen wir einmal mehr Service und Komfort für unsere Mitglieder in den Mittelpunkt."

Übrigens: Beim Kauf der digitalen Vignette direkt an allen Stützpunkten und Grenzstationen des Mobilitätsclubs entfällt die 18-tägige Frist – somit ist die Vignette sofort gültig.

Drive-In Termine:

ÖAMTC-Stützpunkt Wien-West (Hadikgasse 192, 1140 Wien)

25.1. - 8.2.2023

ÖAMTC-Stützpunkt Baden (Zubringerstraße 99, 2512 Tribuswinkel)

30.1. - 2.2.2023