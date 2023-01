NÖ-Unternehmer wollen trotz Krisen auch 2023 weiter investieren

Die niederösterreichische Wirtschaft ist besser durch die letzten Jahre gekommen, als befürchtet. Im Vorjahr wuchs sie um 4,9 Prozent, heuer sollen es 0,7 Prozent sein, für das kommende Jahr werden 1,8 Prozent prognostiziert. Damit liege man jeweils über dem Österreich- und EU-Durchschnitt. Und die blau-gelben Unternehmer wollen trotz unsicherer Zeiten auch 2023 weiter investieren. Dies ergab eine Umfrage des Instituts für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) im Auftrag der nö. Wirtschaftsagentur Ecoplus.

„In Anbetracht der multiplen Krisen ist die Stimmungslage deutlich besser als erwartet“, fasst IFDD-Chef Christoph Haselmayer zusammen. Ein Drittel der Befragten will in den kommenden Monaten ins eigene Unternehmen investieren – vor allem in den Umstieg auf Erneuerbare Energien –, jeder Zweite schätzt die Entwicklung positiv ein. 73 Prozent der Unternehmen gaben an, alle Mitarbeiter halten zu wollen. 14 Prozent planen sogar Neueinstellungen.