Gemeinderatswahl: Poker um künftige Bürgermeister

Die Gemeinderatswahl in Niederösterreich ist geschlagen, aber nicht überall ist alles fix. Nach der Veröffentlichung des amtlichen Wahlergebnisses gibt es eine zweiwöchige Frist für Einsprüche gegen die Wahl, wie Christoph Fuchs, Pressesprecher der Landtagsdirektion erklärt: „Zwei Wochen kann von den zustellungsbevollmächtigten Vertretern der Wahlparteien oder von einem Wahlwerber, der behauptet, in seinem passiven Wahlrecht verletzt worden zu sein, angefochten werden.“

Das Ende dieser Frist ist das Datum für die früheste konstituierende Gemeinderatssitzung. Der späteste Termin ist sechs Wochen nach Bekanntgabe des amtlichen Wahlergebnisses, also Anfang März. Bis es aber zu einer stabilen Gemeinderegierung kommt, muss in 63 Kommunen allerdings verhandelt werden (siehe Box rechts).

In Mistelbach geht es ums Bürgermeisteramt

So zum Beispiel in der Bezirkshauptstadt Mistelbach. Dort geht es um den künftigen Bürgermeister. Denn die ÖVP hat am Sonntag die absolute Mehrheit verloren und eine Regierung an ihr vorbei, ähnlich wie in Wolkersdorf, ist durchaus denkbar. „Natürlich ist das Aufgrund der Mandatsverteilung möglich. Wir werden auf jeden Fall einmal intern sondieren und danach mit den Parteien sprechen“, sagt Bürgermeister Christian Balon. Die ÖVP könnte die Mehrheit mit einem Juniorpartner absichern. Für Balon ist aber auch eine Allparteienregierung eine mögliche Alternative. Eine Mehrheit an der ÖVP vorbei scheint hingegen für die Oppositionsparteien SPÖ, FPÖ, Grüne, Neos und die Liste Aktiver Bürger durchaus realistisch. „Es kommt auf das Entgegenkommen der ÖVP an. Ich bin für ein Miteinander aller Parteien für Mistelbach, wo jeder gehört wird. Koalieren aber zum Beispiel ÖVP und Grüne wird die SPÖ mit den anderen Parteien die tollste Opposition sein“, sagt SP-Spitzenkandidat Manfred Reiskopf.