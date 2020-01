Weinviertel: ÖVP schaffte Absolute in Gänserndorf

Die kommenden fünf Jahre braucht Lobner diese Unterstützung nicht mehr. Die ÖVP legte sieben Mandate zu und erreichte damit die absolute Mehrheit mit 21 Mandaten. „Dieses eindeutige Votum freut uns sehr“, erklärte Lobner. Das gute Ergebnis liege daran, dass die Gemeinde in den vergangenen fünf Jahren „sehr transparent und ohne wirkliche Fehler gearbeitet habe“, lobt der neue und alte Bürgermeister die Arbeit.

Keinen Grund zu feiern hat die SPÖ, sie verlor fünf Mandate. Spitzenkandidatin Ulrike Chap gibt sich aber nicht so leicht geschlagen: „Niederfallen, Ärmel hochkrempeln und weitermachen.“ Heute Abend soll in der Präsidiumssitzung entschieden werden, wie es mit der Partei weitergehen wird.

Mit den erhofften Mandatsgewinnen für die Grünen wurde es nichts. Sie halten weiter bei vier Sitzen. Die Neos ziehen mit einem Mandat in den Gemeinderat ein. „Neos sind in Gänserndorf angekommen. Wir freuen uns, dass wir in so kurzer Zeit ein so tolles Team auf die Beine gestellt haben und ein Mandat geschafft haben“, freut sich Spitzenkandidat und künftiger Gemeinderat Joseph Lentner.