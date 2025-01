Trotz ÖVP-Verlusten: Wie Schneeberger weiter regieren will

Man nehme den Auftrag der Wähler gerne an, als Erster mit den anderen Parteien über die Fortsetzung der bunten Zusammenarbeit zu verhandeln, erklärt der 74-jährige Stadtchef, der in dem Ergebnis auch den Auftrag sieht, einer künftigen Regierung als Bürgermeister vorzustehen.

"Das ist kein Ergebnis, das wir uns gewünscht haben, aber es ist ein Ergebnis, mit dem wir die Zukunft unserer Stadt weiterhin federführend gestalten können. Ich bin dankbar und demütig, dass wir unser Ziel, Erster zu werden, mit großem Abstand erreicht haben“, so Schneeberger in einer ersten Reaktion am Wahlsonntag.

Drittstärkste Kraft

Motiviert vom guten Abschneiden der FPÖ auf Bundesebene hat Spitzenkandidat Philipp Gerstenmayer im Wahlkampf sogar den Anspruch auf das Bürgermeisteramt in Wiener Neustadt gestellt. Auch wenn er am Sonntag ein Plus von 6,6 Prozent eingefahren hat, bleibt die FPÖ jedoch ganz klar hinter ÖVP und SPÖ nur die drittstärkste Kraft in der Stadt. Gerstenmayer erklärte, für Gespräche zu einer Regierungsbildung in Wiener Neustadt zur Verfügung zu stehen.

Erfolgreich im Wählertopf der vielen Zuwanderer und besonders der türkischen Community hat Kanber Demir gefischt. Der frühere SPÖ-Mandatar hatte sich abgespalten und war zuletzt als freier Gemeinderat im Stadtparlament. In einigen Wahlsprengeln mit hohem Migrationsanteil, die bei früheren Wahlen klar von der SPÖ dominiert wurden, konnte Demir mit seiner Liste "Gemeinsam für Neustadt“ den Sozialdemokraten das Fürchten lehren. Dort erzielte er Ergebnisse von weit über 20 Prozent.