26 Nationalitäten unter einem Dach: Verhaltenskodex an Brennpunktschulen in NÖ

Das Thema brennt vielerorts in Österreich unter den Fingernägeln. Mehr als jedes zweite Kind, das in Wien eine Schule besucht, spricht zu Hause nicht Deutsch. Die Schulstadt Wiener Neustadt steckt in einem ähnlichen bildungspolitischen Schlamassel . Klassen ohne ein einziges Kind mit deutscher Muttersprache sind in Brennpunktschulen bereits normal.

Im Rahmen der politischen Bildung bietet die PH NÖ zum Thema Migration Fortbildungsprogramme für Schulen, die sich mit unterschiedlichen Aspekten des Islam in politischen und gesellschaftlichen Zusammenhängen auseinandersetzen und dort Grenzen setzen, "wo dies unverzichtbar erscheint“, heißt es im Konzept der Pädagogischen Hochschule.

Weil es Eltern aus anderen Kulturkreisen gibt, die nur wenig mit den demokratischen Grundwerten unserer Gesellschaft anfangen können, habe man in zwei Modellschulen in Wiener Neustadt ein Pilotprojekt unter wissenschaftlicher und organisatorischer Begleitung der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich (PH NÖ) gestartet.

Präsentation des neuen Projekts: Bildungsstadtrat Philipp Gruber, Abteilungsleiter Schulqualitätsmanager Heinz Kerschbaumer, Jasmin Steinböck (Direktorin VS Baumkirchnerring), Bürgermeister Klaus Schneeberger, Sabine Kreitzer (Direktorin NMS für Wirtschaft & Technik), Erwin Rauscher (Rektor PH NÖ) und Karl Fritthum (Bildungsdirektor NÖ) mit den Kindern

Einen Schritt weiter geht man nun mit einem von Erwin Rauscher, dem Rektor der PH NÖ, ausgearbeiteten Pilotprojekt an der Volksschule Baumkirchnerring und der Neuen Mittelschule für Wirtschaft & Technik. Dabei geht es darum, mit Eltern und Kindern neue Verhaltensregeln festzulegen. "Es zielt darauf ab, eine respektvolle und werteorientierte Schulgemeinschaft zu fördern. Internationalität und kulturelle Vielfalt werden wertgeschätzt und positiv gestaltet. Gleichzeitig wird ein Verständnis für gemeinsame Werte in der österreichischen Gesellschaft aufgebaut“, so Rauscher.

Gewaltfrei

Wie der Rektor erklärt, soll das Projekt "ideologiefrei, demokratieförderlich und bildungsnah“ gestaltet werden. Im Mittelpunkt steht die Erarbeitung eines Verhaltenskodex für den gesamten Schulbetrieb mit Fokus auf der Förderung der deutschen Sprache – aufgrund der Vielzahl der Muttersprachen besonders in den Pausen, am Schulhof und in der Freizeit.