"Kann's ja ned daschlogn": Wirbel um Schneeberger-Aussage in Podcast

In dem Interview ging es einige Minuten lang um das Thema Integration und die Maßnahmen der Stadt Wiener Neustadt dazu. Trotz intensivster Arbeit stoße die Gemeinde aber an ihre Grenzen, so der Politiker. Auf die Frage, was er tun solle, wenn Kinder kein Deutsch sprechen, meinte er im Nachsatz: "Ich kann's ja ned daschlogn.“

Die Grüne Stadträtin Selina Prünster nannte Schneebergers Wortwahl in einer Aussendung "nicht nur abstoßend, sondern auch gefährlich“. Die ÖVP wies die Kritik zurück.