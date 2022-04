Gekommen, um nicht zu bleiben

„Fahrt, so rasch wie ihr könnt“ – Ende Februar ist der Krieg in der Großstadt Riwne in der West-Ukraine angekommen. Die Englisch-Lehrerin Natalija macht sich schweren Herzens mit ihren beiden Töchtern, ihrer Mutter, ihrer Schwester und ihrer Nichte auf den Weg Richtung Westen. Ihr Mann und ihr Vater bleiben zurück. „Wir hatten ein ganz normales Leben“, sagt Natalija. Nie hätte sie gedacht, dass sie zum Flüchtling werden könnte, dass das passieren könnte.

Zuflucht findet sie im Bezirk Mödling. Seit einigen Wochen ist die Familie in der Pfarre Münchendorf untergebracht. „Sie haben mir erzählt, dass sie sich seit ihrer Ankunft hier nicht mehr als Flüchtlinge, sondern als Menschen fühlen. Das ist eine gute Nachricht in dieser Zeit“, sagt Klaus Schwertner, Caritas-Direktor der Erzdiözese Wien. Das Engagement ist groß. Mehr als 2.000 Menschen werden aktuell durch Pfarren oder pfarrnahe Personen intensiv betreut, rund 500 Ehrenamtliche sind in 200 Pfarren engagiert.