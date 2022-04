Hilfe im Gepäck: Caritas auf heikler Mission in der Ukraine

Die Caritas hat ihr Hilfsengagement in der Ukraine seit Ausbruch des Krieges am 24. Februar massiv verstärkt. Von Sonntag bis Dienstag war eine Delegation der Caritas Wien, angeführt von Generalsekretär Klaus Schwertner, der Leiterin der Auslandshilfe Gudrun Gusel und Anna Belluz, Leiterin der Caritas-Auslandseinsätze, in die Ukraine gefahren. Einerseits mit einem Lkw und einem Kleinbus voll mit Hilfsgütern, andererseits um mit Partnern vor Ort einen Austausch über die bisherigen und künftigen Hilfsaktionen vornehmen zu können.

Der KURIER ist bei der Aktion mit dabei.