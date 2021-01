Geimpft in NÖ: "Es war ein Befreiungsschlag"

In NÖ gibt es 110 Seniorenheime, wobei 48 vom Land geführt werden. Aktuell entspanne sich die Zahl der Corona-Infizierten in den Pflege- und Betreuungszentren. Waren es in der Vorwoche noch 400, so sind es aktuell nur mehr 200, erklärte Teschl-Hofmeister.

Impfstrategie

Königsberger-Ludwig betonte, dass man in NÖ die Impfstrategie des Bundes mit den Empfehlungen der Impfkommission umsetzen werde. Sie rechnet damit, dass in der fünften Kalenderwoche mit der Impfung der Gruppe 80+ außerhalb der Heime begonnen wird. Auf der Testschiene sind in NÖ 933 Personen im Contact Tracing eingesetzt.