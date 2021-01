Impf-Motivation: Flasche Eierlikör fürs Pflegepersonal

Mit einer Flasche Eierlikör wollen die Alten- und Pflegeheime der Benevit-Gruppe in Mössingen in Baden-Württemberg um eine höhere Bereitschaft für die Corona-Impfungen bei den Mitarbeitern werben. Denn bei all der Ernsthaftigkeit dürfe der Spaß nicht fehlen.

Neben der Flasche sollen auch insgesamt 1.000 Euro Bonus an eine Einrichtung oder ein Pflegedienstteam fließen, die über das Geld frei verfügen soll, kündigte der Chef Kaspar Pfister in einer Facebook-Videobotschaft an die Belegschaft an.