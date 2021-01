Live: Wie weit ist die Virusmutation in Österreich verbreitet?

Die in Großbritannien festgestellte Virusmuation B 1.1.7 verbreitet sich weltweit und schnell: Wie und in welchem Ausmaß sich dadurch das Infektionsgeschehen in Europa und Österreich ändert, dazu nehmen Gesundheitsminister Rudolf Anschober, Andreas Bergthaler (Research Center for Molecular Medicine), Christina Nicolodi (Virologin) Stellung.

Der KURIER berichtet live ab 10 Uhr 30.