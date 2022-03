Geheimnisse des Marchfelds enthüllt

Die Ausstellung will dank interaktiver Elemente auch Kinder begeistern. Sie wurde so konzipiert, dass auch Menschen mit Beeinträchtigung die Inhalte erleben können.

Das Team um Lausegger konzentrierte sich bei der Aufarbeitung aber nicht nur auf die Vergangenheit, sondern will Denkanstöße für die Zukunft liefern: „Wir haben es selbst in der Hand, die Natur und unsere Lebensräume zu gestalten“, sagt er. Besonders die letzte Station soll die Besucher zum Verweilen einladen und zu Diskussionen über das Marchfeld und die vielen Gegensätze, die in dieser Region aufeinandertreffen, anregen.