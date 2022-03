Vom „Land der Göttinnen“ in die Landesgalerie NÖ

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Archäologische Funde zeigen, dass auf dem Gebiet des heutigen Niederösterreich seit der Altsteinzeit Menschen leben. Weltweit einzigartige Zeitzeuginnen dieser Geschichte sind die Venus-Figurinen, wie die bekannte Venus von Willendorf aus der Wachau oder Fanny vom Galgenberg aus Stratzing im Bezirk Krems.

Ökologie und Feminismus

Den Fragen, wie archäologische Frauendarstellungen heute aus feministischer Sicht bewertet werden, aber auch, wie die Gesellschaft mit der aktuellen ökologischen Krise umgeht, nähern sich Künstlerinnen und Forscherinnen im Rahmen der Ausstellung „Die Erde lesen“ an, die am Samstag in der Landesgalerie NÖ in Krems eröffnet wurde.

Die neue Schau ist eine Dokumentation des mehrjährigen Forschungsprojekts „The Dissident Goddesses“ Network“ (eine Kooperation der Akademie der bildenden Künste Wien und des Forum Morgen).