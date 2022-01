Farbenlehre trifft Sozialkritik: Das Künstlerpaar Kandl

Die Landesgalerie in Krems hat nun den Gesamtkosmos des Künstlerpaares, seit Langem ein Fixstern der heimischen Szene, in den Fokus genommen. „Viva Archiva“ (bis 20. 2.) bietet einen Schlüsselloch-Blick auf eine außergewöhnliche Praxis, sich die Welt in Bildern und Dingen anzueignen.

Anders als der Weinviertler Vater von Helmut Kandl fährt das Künstlerpaar dabei gern weg. In Krems fällt besonders auf, dass die beiden dabei gern das Eigene im Fremden suchen: Orte der Peripherie, kleine Händler und Geschäfte, Menschen in prekären Lagen bekommen immer wieder einen Auftritt.

In Johanna Kandls Gemälden werden diese Motive auf sarkastische Art mit Sprüchen des westlichen Kapitalismus kombiniert – das Bild einer indischen Frau, die Kühe füttert, ist dann etwa mit dem Satz „Land is the new Gold“ untertitelt.