Eigene Zwischenwelten bei Imago Dei in Krems

Musikalische Reisen

Von der Ambivalenz grenzüberschreitender Erfahrungen ist das Projekt „Walking in the Limits“ inspiriert, welches am 26. März, 18 Uhr, Uraufführung feiert. Der Komponist Wolfgang Suppan hat sich für sein Werk vom Blick in die Ferne leiten lassen. Am 27. März findet eine Matinee für die ganze Familie statt. Dafür sorgen das von Tanzrhythmen durchzogene Programm dieser Matinee sowie die spritzigen Interpretationen von Vivaldi und Mozart der Vienna Classical Players.

Am 1. April wird zunächst der Film „Drei Söhne“ mit Musik von Simon Laks im Kesselhaus gezeigt. Es folgt um 18 Uhr „Die Geige als Schutzschild“, wo Laks porträtiert wird. Cornelius Obonya liest aus Laks Buch „Musik in Auschwitz“ und Autor Doron Rabinovici präsentiert einen neuen Text. Tags darauf geht die Veranstaltung „Syria Alive - Syriens starke Stimmen in Österreich über die Bühne“.

Das ganze Programm bis 18. April und mehr Infos: www.imagodei.at