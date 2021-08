Gegen Friedhofsmauer geprallt: 77-Jähriger starb im Bezirk Horn

Im Bezirk Horn in Niederösterreich ist am Samstagnachmittag ein 77-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall auf der LB 2, von der Ortschaft Kühnring kommend in Richtung Maria Dreieichen, getötet worden.

Aus bisher unbekannter Ursache kam der Mann mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Friedhofsmauer. Der alarmierte Notarzt konnte nur mehr den Tod des Lenkers feststellen.