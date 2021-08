Tragischer Einsatz in NÖ: Feuerwehr fand tote Wohnungsbesitzerin

Tragisches Ende eines Feuerwehreinsatzes in Melk in Niederösterreich. Mehrere Trupps waren in eine Wohnsiedlung gerufen worden, weil eine Tür geöffnet werden musste. Da niemand reagierte, gelang es den Freiwilligen schließlich über eine Drehleiter in das Innere der Wohnung zu klettern.