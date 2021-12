Fünf tote Feuerwehrleute: Gedenken an die Katastrophe von Ortmann

Es war eine Woche vor Weihnachten, als fünf Frauen ihre Männer und elf Kinder ihre Väter verloren. Heute, am 17. Dezember, jährt sich die verheerende Brandkatastrophe in der Papierfabrik Ortmann im Piestingtal (Bezirk Wiener Neustadt) zum 50. Mal. Auch nach so langer Zeit ist eines der tragischsten Ereignisse in der Geschichte von Niederösterreichs Feuerwehr immer noch präsent.

In Gedenken an die Opfer zelebriert Landesfeuerwehrkurat Pater Stephan Holpfer Freitagabend um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche Markt Piesting einen Gedenkgottesdienst.