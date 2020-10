Fußball in NÖ: Das Virus dirigiert das runde Leder

Bei den Auswärtsspielen in der Regionalliga, beispielsweise im benachbarten Burgenland, sind hingegen wieder Zuseher erlaubt. „Das ist natürlich eine massive Ungleichbehandlung der Vereine. Das Virus ist am Fußballplatz in Wiener Neustadt nicht gefährlicher als in anderen Städten“, hadert der Vorstand des SC Wiener Neustadt, Rainer Spenger mit der Lage.