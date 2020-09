Corona-Angst im Amateurfußball: "Müssen uns an Absagen gewöhnen"

Diese Quarantäneregel ist ein Knackpunkt. Ein weiterer sind die verschobenen Spiele. Bei den Spielplänen setzt man auf Flexibilität. NÖFV-Chef Zechmeister: „Wir sind froh über jedes Spiel, das über die Bühne geht.“ In Niederösterreich und im Burgenland umfasst die Landesliga 15 Vereine, jedes Wochenende ist ein anderer Klub spielfrei. In der ersten Runde der Burgenlandliga war am Freitag Oberwart gegen Ritzing angesetzt, doch die Gäste mussten wegen einiger Verdachtsfälle passen. Ritzing hatte spielfrei und einigte sich mit Oberwart, dass man das für die 11. Runde angesetzte Spiel auf Samstag vorzieht.

Beim Verband war man erfreut, wie spontan die Klubs reagiert haben. Zumal sich Trainer und Spieler dadurch nur sehr kurz auf den neuen Gegner vorbereiten können. Karl Schmidt, Geschäftsstellenleiter des burgenländischen Verbandes: „Wir hoffen auf Fairness und Zusammenarbeit, weil wir sonst die Saison nicht zu Ende spielen können.“ Denn: „Wir werden uns an Absagen gewöhnen müssen.“ Überraschend aber nicht in Wien, wo am Wochenende der Amateurfußball unterhalb der Landesligen an diesem Wochenende begonnen hat.