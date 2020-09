Vor ÖFB-Duell mit Rumänien: Die Geister, die sie riefen

Nach fünf Covid-Tests innerhalb von vier Tagen laufen die Oslo-Sieger am Montag ins leere Wörtherseestadion gegen Rumänien ein. So wie das in der Nations League und im Europacup heuer Vorschrift ist.

Schließlich steigen vielerorts wieder die Corona-Zahlen. Schließlich hat der Sport Vorbildfunktion. Die jedoch vergaßen just die Vorschriften-Vorschreiber, als sie in ihrer Eigenschaft als Europas höchste Fußballfunktionäre nach dem Lissabonner Bayern-Sieg bei der Champions-League-Ehrung ungeniert Hände schüttelten und maskenlos den Einen oder Anderen umarmten.

Besagte Händeschüttler wollen am 24.9. beim Supercup-Finale zwischen Bayern und Euro-League-Sieger Sevilla 20.000 Fans in einer 60.000er-Arena zulassen. Was auch insofern heikel ist, weil die UEFA das Finale dorthin vergeben hat, wo Viktor Orbán bestimmt, der im Moment keine Ausländer einreisen lässt. Nach Budapest.