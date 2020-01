Für Literatur-Shootingstar Edelbauer gab es keinen Plan B

Raphaela Edelbauer wurde 1990 in Wien geboren. Sie wuchs in Hinterbrühl im Bezirk Mödling auf. Nach der Matura studierte sie Sprachkunst an der Universität für Angewandte Kunst. Seit 2009 veröffentlicht sie unter anderem in Literaturmagazinen. Sie schrieb und publizierte auch immer wieder Auftragsarbeiten, unter anderem für die Stadt Mödling oder das Frauenministerium. Außerdem war sie als Redakteurin für die niederösterreichischen Nachrichten in Mödling tätig. 2017 veröffentlichte die Autorin ihr Debüt „Entdecker“, eine von Simon Gortitschnig illustrierte Poetik, für die sie den Rauriser Literaturpreis bekam. 2018 las sie als einzige österreichische Teilnehmerin beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb, wo sie mit dem Publikumspreis ausgezeichnet wurde. 2019 folgte „Das flüssige Land“, wofür sie für den deutschen sowie für den österreichischen Literaturpreis nominiert war.