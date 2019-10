Buchpreis (1): Raphaela Edelbauer lässt die Leichen aus dem Keller

Ruths Eltern sind bei einem Unfall ums Leben gekommen, deren Wunsch war es, in Groß-Einland, wo sie aufgewachsen sind, beerdigt zu werden.

Ruth ist Physikerin. Sie will es schnell regeln und zurück in die Stadt. Sie wird Jahre in Groß-Einland bleiben ... wo die Leute schon immer alles Unangenehme ins Bergwerk unter dem Ort geworfen haben.

Zu den Zwangsarbeitern, die zu Kriegsende unten einbetoniert wurden, vielleicht noch lebend.

Jetzt kommt alles hoch. Die Vergangenheit kommt hoch. Die Erde verdaut nicht alles. Jedenfalls keine Kriegsverbrechen. Manchmal meldet sich eine Leiche: Hallo, ich bin noch da!

Die Straßen brechen auf, die Pflastersteine am Hauptplatz hat es herausgehoben, man muss zur Kirche klettern. Macht kaum jemand.

Das Loch verschlingt schmatzend Groß-Einland.

Und oberhalb , da steht ein Schloss wie von Kafka, eine falsche Gräfin übt Macht aus, ihr gehört der gesamte Ort, sie hat alle(s) gekauft samt Leichen in Keller und Garten.

Die Gräfin ist zwar ansprechbar, aber redet nicht übers Wesentliche. Das Loch hält sie für eine Unpässlichkeit. Ruth wird von ihr sofort vereinnahmt, um Füllmaterial soll sie sich kümmern.

Andererseits sollen Touristen geholt werden, und im Loch soll eine Schwebebahn entstehen. Die Blasmusik wird deshalb auf 400 Mann aufgestockt.

So verrückt kann es im Roman / in Groß-Einland gar nicht zugehen, dass man nicht an österreichische Verhältnisse erinnert wird.

Raphaela Edelbauer zieht einen nicht so tief hinein wie seinerzeit Hans Lebert. Soll heißen: Man versinkt nicht mit, sondern beobachtet alles vom Wald aus. Man wird selbst nicht schmutzig und kann sich über Literatur freuen, aus der ein Weg zwischen Vergangenheit und Gegenwart gebaut ist. Er ist sehr kurz.

Raphaela

Edelbauer:

„Das flüssige

Land“

Klett-Cotta.

350 Seiten. 22,70 Euro.

KURIER-Wertung: **** und ein halber Stern