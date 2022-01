Frostiger Start der Badesaison als Einsatz für eine intakte Natur

Dass die Badesaison an der Ybbs in Niederösterreich seit mehr als 15 Jahren am 6. Jänner eröffnet wird, hat nicht nur einen frostig-sportlichen Hintergrund, sondern auch eine jahrelange Protestkultur als Ursache. Naturschützer, Öko-Aktivisten und Abenteuerlustige treffen sich zum Dreikönigsschwimmen in den eiskalten Fluten, um für aktiven Naturschutz zu demonstrieren.

Auch prognostizierte Temperaturen nahe am Gefrierpunkt und eisiger Wind werden Dutzende Eisschwimmer nicht davon abhalten, am morgigen Donnerstag mit ihrer Aktion am Ybbsufer (14.30 Uhr) direkt in Amstetten wieder ein Zeichen für eine intakte Flussstrecke.