Rettungswesen im Wandel: Telenotarzt, übernehmen Sie

In Deutschland, wo dieses System bereits seit einiger Zeit erprobt wird, ist man unterdessen schon einige Schritte weiter. So zog man etwa in Niedersachsen nach 300 Einsätzen eine äußerst positive Bilanz.

Der Grund: In 90 Prozent der Fälle konnte der Arzt schneller dem Patienten helfen, auch die Behandlungsdauer war wesentlich kürzer als bei regulären Einsätzen vor Ort. Statt auf Verdacht ein komplettes Notarzteinsatzfahrzeug auf den Weg zu schicken, könne man jetzt in der Kombination von Rettungswagen und einem Telenotfallarzt per Videoschaltung „viel feiner abgestimmt reagieren“, sagte Telenotarzt Tobias Steffen zum NDR. Betont wird aber auch, dass das Telenotarzt-System kein Instrument sei, die Landarztversorgung zu ersetzen oder das Problem mangelnder Notärzte zu lösen.

Effizentere Einsätze

In Niederösterreich ist die Pilotphase zwar noch nicht abgeschlossen, aber auch hier verspricht man sich viel von dem Projekt. „Der Einsatz innovativer telemedizinischer Techniken stellt eine Verbesserung der präklinischen Notfallversorgung und einen effizienteren Einsatz von damit verbundenen Personal- und Sachressourcen in Aussicht“, ist sich RK-Präsident Josef Schmoll jedenfalls sicher.