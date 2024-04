Freizeitpark auf Herbergssuche: Unternehmer will 100 Millionen investieren

Erfahrung im Entertainment-Bereich bringt Erich Fletzberger mit. Als Organisator der „Strohzeit“ in Wien Anfang der 2000er-Jahre lockte er in zwei Monaten über 200.000 Besucher mit einem wesentlich kleineren Programm an. Danach habe er gemeinsam mit seiner Familien zahlreiche Freizeitparks auf der ganzen Welt bereist, um Erfahrungen zu sammeln, erzählt er. Sein Fazit: „In herkömmlichen Freizeitparks stellt man sich eine halbe Stunde oder länger bei Fahrgeschäften an, um dann ein paar Sekunden lang zu fahren.“ Das soll in seinem Park anders sein.

250.000 Besucher pro Jahr

Die Finanzierung sei bereits gesichert, sagt der Weinviertler. Internationale Investoren würden mehr als 100 Millionen Euro garantieren. Laut dem ebenfalls bereits vorliegenden Businesskonzept rechne man mit rund 250.000 Besuchern jährlich. "Das sollten wir locker schaffen", ist Fletzberger überzeugt. Man setze auf Familien, die "sich einen 14-tägigen Urlaub nicht mehr leisten wollen oder können, aber gerne Kurzausflüge machen."