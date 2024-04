Arbeiter stürzte im Bezirk Baden aus drei Metern in die Tiefe

Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Donnerstag am neuen Bahnhof in Wampersdorf (Bezirk Baden). Ein Arbeiter war gerade mit Montagearbeiten auf einer Leiter beschäftigt, als er plötzlich aus einer Höhe von etwa drei Metern auf den Betonboden stürzte.

Dabei erlitt er schwere Verletzungen, woraufhin andere Arbeiter sofort die Rettung verständigten.