Erfolgreiches Monitoring: Luchs Janosch und seine Liebe zum Waldviertel

Das scheue Tier mit der offiziellen Kennung "B799" stammt ursprünglich aus dem Waldgebiet südlich von Krumau an der Moldau in Tschechien und aus dem Wurf der Luchskatze „Čertice“ vom Mai bzw. Juni 2022. Belegt ist dies auch durch die markante Fellzeichnung an der Innen- und Außenseite der Läufe.

Wie der NÖ Landesjagdverband am Donnerstag bekannt gegeben hat, wurde Kuder Janosch erstmals als eines von zwei Jungtieren 2022 durch tschechische Kooperationspartner nachgewiesen. Danach ist der Luchs in Richtung Osten abgewandert und hat eine Distanz von über 85 Kilometern zurückgelegt. In Österreich war der Erstnachweis östlich von Waidhofen an der Thaya Ende September 2023. Seitdem gibt es regelmäßig Nachweise, das Tier gilt als in dem Gebiet heimisch.