Einwanderer auf vier Pfoten: Luchse aus Italien sind im Land

Da das allerdings nicht nur in Österreich so ist, wurde 2017 ein Kooperationsvertrag zwischen mehreren Staaten abgeschlossen: "Lynx" soll durch die Auswilderung junger, gesunder Tiere aus anderen Regionen helfen. Die beiden Luchsweibchen wurden im März in Italien ausgesetzt, laut die Daten ihrer GPS-Sender befinde sie sich nun nördlich von Villach in Kärnten sowie in der Südsteiermark.

An der Grenze zwischen Slowenien und Österreich wandern zwei männliche Luchse umher, die laut steirischer Jägerschaft regelmäßig die (Länder-)Seite wechseln.