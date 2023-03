Luchse in Italien freigelassen, Ansiedlungen im Dreiländereck geplant

Dank in den 1970er-Jahren begonnener Wiederansiedlungsprojekte ist der Eurasische Luchs auch wieder in den Alpen beheimatet - allerdings nicht im italienischen Teil. Das Projekt "ULyCA2" soll das ändern. Die beiden Tiere waren Anfang März aus der Schweiz in Tarvis (Region Friaul-Julisch Venetien) eingetroffen. Sowohl das junge Weibchen als auch das sechsjährige Tier stammen aus dem Schweizer Kanton Jura.

Ein weiteres Weibchen und ein Männchen, beide aus den rumänischen Karpaten, sollen in den nächsten Wochen freigelassen werden - in einem abgelegenen Teil des Tarvisio-Waldes an der Grenze zu Slowenien, etwa 30 Kilometer von einer Luchs-Population in den slowenischen Alpen entfernt. Ziel des Projekts ist, dass slowenische und italienische Luchse so bald wie möglich zusammenkommen und einen neuen Populationskern bilden.