Wo die Luchse lautlos durch Österreich schleichen

Vorsichtig öffnet Thomas Engleder die Abdeckung der tarngrünen Wildkamera, die in Kniehöhe an einer Fichte angebracht ist. Er nimmt die Speicherkarte heraus und steckt sie in sein Tablet, das er aus dem Rucksack gefischt hat. Weiße Augen erscheinen auf dem Bildschirm. „Ein Fuchs“, sagt Engleder und wischt zum nächsten Bild. „Reh, Marder, Amsel, Feldhase, Füße“, kommentiert er und wischt immer schneller – bis er durch ist.