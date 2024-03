Frau zusammengeschlagen, mit Messer bedroht: Afghane (58) in Haft

Das Opfer wurde schwer verletzt, der Verdächtige wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Vor diesem Hintergrund ist es am vergangenen Wochenende schon wieder zu einer Gewalteskalation im Familienbereich zu kommen. Ein 58-jähriger Afghane soll in Wiener Neustadt vor den Augen der Kinder seine Frau zusammengeschlagen und mit einem Küchenmesser attackiert haben.

Zu dem Gewaltexzess ist es in der Nacht auf Sonntag in der Wohnung der Familie in der Josef-Bierenz-Gasse gekommen. Kurz nach Mitternacht langte ein Notruf bei der Polizei ein. Demnach soll der 58-Jährige von der Ehefrau die Herausgabe ihres Mobiltelefons gefordert haben.