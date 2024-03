Nach Dreifach-Femizid in Wien: Verdächtiger laut Anwalt in "Wahnwelt"

Jener 27-Jährige, der wegen der Tötung von drei Frauen in einem Bordell in Wien-Brigittenau seit knapp einer Woche in Untersuchungshaft sitzt, sei "nicht besonders gläubig", sondern "eher ein psychisch kranker Mensch".

Den Beschuldigten schilderte der Anwalt als "kranken Menschen, der in einer Wahnwelt lebt, in der es Zauberei gibt". Er bestätigte, dass der 27-Jährige bei seiner polizeilichen Einvernahme auch Aussagen getätigt habe, wonach er den Koran gelesen habe und vor der verheerenden Messerattacke auf die drei Asiatinnen in einer Moschee gewesen sei, wie Medien bereits berichteten.

Ebenfalls am Freitag sei der Beschuldigte erstmals psychiatrisch begutachtet worden, sagte Springer. Die Staatsanwaltschaft hatte die Einholung eines entsprechenden Gutachtens unverzüglich in die Wege geleitet, um eine mögliche Zurechnungsunfähigkeit oder sonstige Schuldausschließungsgründe abzuklären.

Der 27-Jährige hatte am 23. Februar, einem Freitagabend, mit einem Messer in dem Etablissement in der Engerthstraße ein Blutbad angerichtet, das drei dort beschäftigte chinesische Staatsbürgerinnen nicht überlebten. Eine vierte Frau konnte sich retten, indem sie sich in dem Asia Studio in einem Zimmer einschloss. Sie wurde Ohrenzeugin des Gewaltverbrechens und erlitt einen schweren Schock.

Der Verdächtige wurde in einem Gebüsch vis-à-vis des Rotlichtlokals festgenommen, zu dem eine Blutspur führte, mit der Tatwaffe noch in der Hand.