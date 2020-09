Frau und beide Kinder getötet: Lebenslange Haft und Einweisung

Alles andere als lebenslang wäre eine Überraschung gewesen. Wie wäre sonst jemand zu bestrafen, der in allen Details gestanden hat, seine Ehefrau (29) und die zweijährige Tochter erstochen und den elf Monate alten Sohn erstickt zu haben?

Samet A. (32) ist laut Gerichtspsychiater Manfred Walzl ein Gewalttäter mit „einer kombinierten Persönlichkeitsstörung und ausgeprägten narzisstischen und dissozialen Zügen“ – kurzum „hochgradig gefährlich mit großer Gefahr ähnlich gelagerter Gewalttaten“. Der Techniker mit türkischen Wurzeln hat zugegeben, im Oktober des Vorjahres seine Familie ausgelöscht zu haben. Weshalb? Diese Frage konnte auch am letzten Prozesstag am Landesgericht Wiener Neustadt niemand der Beteiligten schlüssig beantworten. Für den Angeklagten war es die erfahrene Kränkung, weil seine Frau sich angeblich trennen wollte und die Ehe in Brüchen lag.

Davon will die Familie des Paares aber nichts mitbekommen haben. Im Gegenteil: Die Mutter des Mordverdächtigen sprach von einer idyllischen Beziehung. Von Streitigkeiten, Trennungsgerüchten oder Ähnlichem habe sie rein gar nichts mitbekommen. Auch der vom Sohn ins Spiel gebrachte schwelende Konflikt zwischen seiner Frau und seiner Mutter existierte nicht, sagte die 67-Jährige aus. „Sie war für mich fast wertvoller als meine eigenen Töchter“, meinte die Schwiegermutter der Getöteten. In der Zeit vor der Tat habe auch sie eine Veränderung bei ihrem Sohn wahrgenommen. Am Vorabend sei sie noch im Haus ihres Sohnes zu Besuch gewesen. Als sie der 32-Jährige mit dem Auto nach Hause brachte, habe er gesagt, dass irgendetwas mit ihm nicht stimme, aber er wisse nicht, was es sei.