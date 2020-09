Frau und Kinder erstochen: Prozess um Dreifach-Mord in NÖ

Es war eines der abscheulichsten Verbrechen der vergangenen Jahre. Im Oktober des Vorjahrs wurde in einem Haus in Kottingbrunn (NÖ) das Leben einer zweifachen Mutter (29) und ihrer beiden Kinder ausgelöscht. Der tatverdächtige Ehemann und Vater der Kinder, Samet A., hat den Dreifach-Mord in allen Details gestanden.

Am Dienstag muss sich der gebürtige Türke wegen dreifachen Mordes am Landesgericht Wiener Neustadt verantworten.

Hohe Gefährlichkeit

Auf Grund der Ergebnisse des psychiatrischen Gutachtens des Sachverständigen Manfred Walzl und der forensischen Psychologin, Anita Raiger, leidet der Angeklagte an einer seelisch-geistigen Abartigkeit höheren Grades.