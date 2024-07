FPÖ befragte Badener: "Mehrheit gegen Elektro-Scooter und Parkdeck"

Details verrät FPÖ-Obmann René Hansy : „Am Parkdeck Süd finden nur wenige Badener Gefallen. Für über 50 Prozent ist der Neubau die falsche Priorität, Knapp 30 Prozent haben keine Meinung, nur 18 Prozent % sind pro. Dabei finden 55 Prozent zu wenige Parkplätze in der Innenstadt.“ Die FPÖ leitet daraus zwei Dinge ab: „Wir wollen eine Aufstockung des Parkdeck Römertherme und mehr Infos für Bürger.“

„Gestalte dein Baden“ - im April und Mai befragte die FPÖ in der Kurstadt die Bürger zu aktuellen Themen. Jetzt liegen die Ergebnisse vor: 829 Teilnehmer seien ein deutilches Zeichen für großes Interesse, ist FP-GR Gottfried Forsthuber überzeugt. Und: "Die Ergebnisse sind Auftrag zur Veränderung.“

Generell zeige sich der Wunsch nach mehr Bürgerbeteiligung deutlich in der Umfrage, sagt Hansy. „Verheerend wird es, wenn es um die Grüne Zone geht. Satte 77 Prozent fühlen sich bei der Festlegung der Zonen gar nicht eingebunden.“

Wenig Freude an E-Scootern

Ebenfalls wenig Befürworter hätten in der FPÖ-Umfrage die Elektro-Scooter gefunden, die in Baden gemietet werden können. „60 Prozent finden sie reine Geldverschwendung, knapp 30 Prozent sehen keinen Sinn darin,“ so Hansy.