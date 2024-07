Alles finster: Nächtliche Stromausfälle in Wien und Niederösterreich

In Teilen von Wien und Niederösterreich fiel in der Nacht von Donnerstag auf Freitag der Strom aus. Kurz nach 21 Uhr wurde es in zahlreichen Haushalten in Klosterneuburg und Kritzelsdorf finster. Die Störung konnte behoben werden.

In Wien mussten zahlreiche Menschen in Floridsdorf und in Teilen der Leopoldstadt ohne Elektrizität auskommen. In der Leopoldstadt wurde die Störung kurz nach 20 Uhr gemeldet, ab 22 Uhr ging wieder das Licht an. Die Wiener Netze nannten technisches Gebrechen als Ursache.