FPÖ-Mann Höbart: "Wurde Stück für Stück aufs Abstellgleis gestellt"

Nun meint Höbart: "Man hat in der Partei kein Interesse an einer langjährig wahlkämpfenden Persönlichkeit." Stück für Stück habe man ihn aufs Abstellgleis geschoben. Dazu seien Wortbrüche seiner alten Partei gekommen.

"Dabei habe ich heuer noch die Gemeinderatswahl geschlagen, wieder mit einem der besten Ergebnisse in Niederösterreich", erzählt er. Tatsächlich konnte die FPÖ keine starken Zuwächse verzeichnen, aber immerhin ihre fünf Mandate halten. Was auffiel: Schon heuer trat Höbart mit seinen Parteikollegen als Liste "Freiheitliche und Unabhängige" in Guntramsdorf an, er setzte auf einen Persönlichkeitswahlkampf rund um ihn als Spitzenkandidat.

Strache hat sich "gekümmert"

Dass er auch sein Mandat im Nationalrat verloren hat, muss ihn ebenfalls geschmerzt haben. War er 2017 noch auf Platz 3 gereiht ("Mit den meisten Vorzugsstimmen in Niederösterreich"), war es zuletzt der unwählbare Platz 9. "Die Partei ist nicht im Stande, Personalentwicklung zu betreiben", meint er.