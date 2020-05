FPÖ-Politiker Christian Höbart wechselt zu "Team Strache"

Der langjährige, nach seinem Höhlenmenschen-Sager durchaus umstrittene FPÖ-Politiker aus Niederösterreich hatte nach der letzten Nationalratswahl sein Nationalratsmandat verloren. Bereits 2018 hat er seine Funktion als geschäftsführender Landesparteiobmann der nö. Freiheitlichen hingeworfen, nachdem er bei der Wahl des Landesparteichef-Stellvertreters nicht zum Zug gekommen war.

In der Lokalpolitik blieb Höbart aber fest verwurzelt. Noch im Jänner 2019 trat er in Guntramsdorf im Bezirk Mödling als Spitzenkandidat für die Liste "Freiheitliche & Unabhängige Guntramsdorf" an. Zuletzt war seine Fraktion mit fünf Gemeinderäten im Gemeindeparlament vertreten.

Auch Parteikollegen wechseln zu Strache

Die meisten davon, so teilte Höbart am Freitag in den Sofiensälen mit, wechseln mit ihm zum "Team Strache". Von dem nunmehrigen Ex-FPÖ-Politiker gab es viel Lob für Strache: "Ich durfte mit dir, HC, die niederösterreichische FPÖ aufbauen", so Höbart. Strache habe die FPÖ "noch richtig geführt". Nun sei die Partei "nur mehr leere Hülle ohne Führung".

Bei der FPÖ Niederösterreich reagiert man jedenfalls verschnupft auf den überraschenden Wechsel. „Nachdem Christian Höbart in der Freiheitlichen Partei kein Nationalratsmandat mehr erreicht hat, versucht er sein Glück nun woanders. Wir Freiheitliche arbeiten unbeirrt weiter für die Menschen in unserem Land und werden uns nicht weiter mit beleidigten Ex-Mandataren herumschlagen. Ich wünsche ihm für seine persönliche Zukunft alles Gute“, ätzt Landbauer.