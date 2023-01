"Ich rufe erstmals zu einer anderen Wahl auf", sagt Ina Aigner, Landtagsabgeordnete und Kandidatin der FPÖ für die kommende Landtagswahl in Niederösterreich. Sie hat am Donnerstagmorgen ein Video veröffentlicht, das große Kreise zieht und in dem sie mit der FPÖ Niederösterreich unter Udo Landbauer abrechnet.

"Ich habe mir meinen Weg in die Öffentlichkeit nicht leicht gemacht, aber ich will die Wahrheit sagen", leitet Aigner ihre Worte ein. Die FPÖ sei nicht mehr die Partei, die sie einst unter Landesrat Gottfried Waldhäusl war. Unter der Führung von Spitzenkandidat Landbauer sei es nicht möglich, als Abgeordnete noch etwas zu bewegen, denn andere Meinungen und Ideen würden nicht akzeptiert oder unterstützt.