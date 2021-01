FPÖ-Landesrat Waldhäusl befürchtet neue Flüchtlingskrise

Forderung

„Meine Experten halten deshalb eine neue Flüchtlingskrise für das Jahr 2021 mittelgradig für wahrscheinlich“, sagt der Asyllandesrat. Er habe daher den Auftrag gegeben, einen zeitnahen Termin für ein Krisengespräch bei Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) zu organisieren, wo er „Soldaten an der Grenze“ fordern werde, kündigte Waldhäusl an. In der NÖ Landesregierung will er in der nächsten Woche einen entsprechenden Antrag stellen.

Das Risiko einer neuen Flüchtlingskrise haben die Experten Waldhäusls auch aufgrund der Entwicklungen in Italien und Spanien in der zehnteiligen Skala mit den Stufen sieben bis acht eingestuft. „Auch der Bundesminister für Inneres muss größtes Interesse haben, dass es zu keinem Zusammentreffen der Pandemie mit einer Flüchtlingskrise kommt“, sagt Waldhäusl. Weil sich aufgrund der Corona-Grenzkontrollen bereits Soldaten an den Grenzübergängen befinden, könnten zwei Drittel dieser Truppen auch für die Überwachung der grünen Grenze herangezogen werden, behauptet, der FPÖ-Landesrat.

Aktuell befinden sich 3283 Asylwerber in nö. Flüchtlingsquartieren. In den Krisenjahren 2015/16 waren es rund 16.000. Aufgrund der Pandemie werden derzeit von NÖ keine Asylwerber in die Grundversorgung übernommen, berichtet Waldhäusl.