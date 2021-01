Wirkt der Lockdown nicht, weil wir ein Land der Schlupflöcher sind?

Um nicht falsch verstanden zu werden: Hunderttausende halten sich strikt an die Regeln, treffen keine Freunde, quälen sich samt Kindern im Distance-Learning durch das Homeoffice und verzichten auf vieles in der Freizeit.

Der deutsche Botschafter in Wien, Ralf Beste, schrieb im Oktober: „Deutsche lieben Regeln, Österreicher haben einen besseren Blick für die Auswege.“ Damals galt eine Reisewarnung für Wiener. Also kauften viele für eine Bahnfahrt nach Deutschland ein zweites Ticket in Linz oder erklärten, dass der Flughafen eh nicht in Wien liege. Das macht uns in normalen Zeiten sympathisch. In Zeiten, in denen es um eine gefährliche Krankheit geht, ist das unangebracht und gefährlich. Doch wir sollten das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Nicht jeder Engländer, der noch vor dem britischen Virus mit negativem Test nach Tirol eingereist ist, löst gleich ein zweites Ischgl aus. Damals wurde im Wissen um das grassierende Virus einfach offen gelassen. Heute testet man im Verdachtsfall einen gesamten Bezirk durch.

Wir Österreicher haben – Erwin Ringel lässt grüßen – neben dem Hang zum Schlupfloch auch eine Neigung zur Mieselsucht gegenüber dem eigenen Land. Der Weinskandal wurde weltweit und medial ein österreichischer, obwohl andere Länder ärger in den Gifttopf griffen. Ischgl war katastrophal, die ungesicherten Altersheime sind ein partielles Versagen, entstanden wohl aus der Menschlichkeit, alte Menschen nicht in ihrer Einsamkeit alleinzulassen. Aber wir Österreicher sind deswegen nicht die schamlosesten Abschreiber von Doktorarbeiten und auch nicht die unvorsichtigsten Corona-Leugner mit zwei Skibrettern vor dem Kopf. Angesichts der brandgefährlichen Virusmutation wäre es aber an der Zeit, dass Regeln klarer formuliert werden, ohne Schlupflöcher, die wir dann auch nicht mehr suchen. Und nach Corona? Werden das Leben und unsere Seele wieder so sein, wie sie einmal waren.