Zurück in die Zukunft: Klimaextreme im Zeitraffer

„Wir leben derzeit in einer warmen Phase einer Eiszeit, die vor 2,6 Millionen Jahren begann“, sagt Mathias Harzhauser, Abteilungsdirektor der geologisch-paläontologischen Abteilung des NHM. Zuletzt richtig frostig wurde es in Niederösterreich vor etwa 25.000 Jahren, als sich das Land in eine karge Steppe verwandelte. Doch das war nichts im Vergleich zu jener Eiszeit vor 700 Millionen Jahren, als die Welt de facto ein einziger Gletscher war.

Ähnlich unwirtlich war es in unserer Region vor 250 Millionen Jahren, und zwar aufgrund der Hitze. Am wüstengleichen Großkontinent Pangaea herrschten durchschnittlich mehr als 40 Grad, was 96 Prozent der Tiere das Leben kostete. Nur die Reptilien in ihren harten Eiern überstanden den Treibhaus-Effekt. Eine Katastrophe, fürwahr, aber ohne diese hätte es die Menschheit nie gegeben.

650 Arten von Tieren und Pflanzen wurden in dem Riff gefunden. So konnte die Geschichte der Region rekonstruiert werden. Seit 2009 kann man diese in der Fossilienwelt erleben

„Damals hatte die Atmosphäre einen besonders hohen Kohlendioxid-Gehalt“, führt Harzhauser vor Augen. Die schlechte Nachricht: Schon heute haben wir in Sachen CO 2 die untere Grenze des Steinkohle-Zeitalters erreicht. Denn all jene Stämme und Blätter, die damals florierten, speicherten das Kohlendioxid und wurden über Millionen von Jahren zu Kohle. Und genau diese verbrennen wir heute – und führen das CO 2 so in nur wenigen Jahrzehnten wieder in die Atmosphäre zurück.

Ist ein Blick in die Schaukästen der neuen Ausstellung also zugleich ein Blick in die Zukunft? Wir werden es nie erfahren. Aber darüber nachdenken lässt einen ein Besuch in der Fossilienwelt allemal.