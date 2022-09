Flotter Dreier, der die Jodler hütet

Ihre feine Art, Lieder und Jodler dreistimmig zum Besten zu geben, war für den „Scheibbser 3er“ nicht nur namensgebend, sondern beschert große Anerkennung im österreichischen Volksmusik- und Volkskulturlager. Nachdem sie im November des Vorjahres mit einem Anerkennungspreis des NÖ Kulturpreises ausgezeichnet wurden, feiern Elisabeth Handl, Gerda Hengstberger und Gudrun Schagerl heuer das 30-jährige Jubiläum ihres Trios.

Man kann originale Volksmusik mögen oder nicht, eine Darbietung des charmanten Trios bleibt jedenfalls in Erinnerung. Gefeiert wird im Rahmen einer Matinee am Sonntag, den 25. September natürlich standesgemäß mit viel Gesang und in feschen Dirndln. „Dreistimmig, a capella und in Dirndlkleidern, so treten wir immer auf“, sagt Gudrun Schagerl. So sind die Sängerinnen des „3ers“ ein Markenzeichen im Ötscherland und Scheibbser Musikbotschafterinnen geworden. Schon 2004 ist das Trio, in dem Elisabeth Handl bei jedem Auftritt einen Hut trägt, mit dem Kulturpreis der Stadt Scheibbs ausgezeichnet worden.