Fall Kührer: Fliegenpuppen und Jutesäcke

Neben dem belastenden DNA-Gutachten, in dem Kollitschs Hautschuppen auf der blauen Decke entdeckt wurden, in die die Leiche des Mädchens beim Verbrennen eingewickelt war, gibt es weiteres belastendes Material. Sowohl bei der Leiche als auch bei den vergrabenen Kadavern der Hunde des Verdächtigen fanden sich Fragmente von Jutesäcken. Tests ergaben, dass die Jutesäcke aller Wahrscheinlichkeit nach bei einem Landwirt in der Nähe des Tatortes in Dietmannsdorf (Bezirk Hollabrunn, NÖ) gekauft wurden.

Fakt ist, dass Kollitsch sein Anwesen nach Kührers Verschwinden wie „ Fort Knox“ abriegelte. Als der baufällige Erdkeller aus Sicherheitsgründen saniert werden sollte, verwehrte er jeglichen Zugang. Auch Exekutionen scheiterten daran.