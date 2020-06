Die letzten Stunden der Julia Kührer

In einem Monat beginnt der Prozess rund um den Tod von Julia Kührer aus Pulkau, NÖ. Sechs Sachverständige und rund 100 Zeugen werden in dem mehrtägigen Prozess im Landesgericht Korneuburg zu Wort kommen. Der Vorwurf lautet: Mord. Der mutmaßliche Täter: Michael Kollitsch, ehemaliger Videotheken-Besitzer in Pulkau. Dem KURIER liegt die Anklageschrift vor. Und die beinhaltet bisher unbekannte Details.

So etwa massive Verletzungen im Mundbereich von Julia Kührer. Der Staatsanwalt ist sich sicher: Durch einen heftigen Faustschlag brach ein Schneidezahn der 16-Jährigen ab und auch das Zahnfach (eine Vertiefung in den Kieferknochen, in der der Zahn mit seiner Wurzel steckt, Anm.) wurde dabei eingedrückt. „Im Anschluss daran tötete Kollitsch Julia Kührer auf nicht mehr feststellbare, jedoch jedenfalls gewaltsame Art“, heißt es in der Anklageschrift. Verteidiger Farid Rifaat wehrt sich gegen dieses Bild: „Es gibt gar keinen Anhaltspunkt, dass Julia Kührer getötet wurde.“ Und auch beim Zeitablauf, den die Staatsanwaltschaft zeichnet, sieht er Fehler. „Die Rechnung geht nicht auf.“

Laut Staatsanwalt soll sich der Übergriff in der Videothek in Pulkau ereignet haben. Dorthin soll Julia gegangen sein, als sie am 27. Juni 2006 von der Schule heimkehrte. Vermutlich, um die Droge Crystal Meth zu kaufen. Kollitsch soll, das bestätigen Zeugen, damit gehandelt haben. Pro Gramm verlangte er 100 Euro. Dann, ist der Staatsanwalt überzeugt, gab es sexuelle Übergriffe. Als Julia sich wehrte, soll Kollitsch zugeschlagen haben.