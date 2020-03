„Fliegendes Auge“ stört nicht mehr die Nachtruhe

Die lärmgeplagten Anrainer rund um die Meidlinger Kaserne in Wien haben den Moment lange herbeigesehnt. In Zukunft werden sie wieder besser schlafen können. Mit der Eröffnung der neuen Außenstelle der Österreichischen Flugpolizei startet in Zukunft die 24-Stunden-Maschine für den Nachtbetrieb nicht mehr aus dem dicht besiedelten Wohngebiet in Wien, sondern ausschließlich vom neuen Hangar am Flughafen Schwechat aus. Eigentlich sollte der neu errichtete Stützpunkt am Dienstag von Innenminister Karl Nehammer feierlich aus der Taufe gehoben werden. Doch der hatte im Krisenstab für den Corona-Virus zu tun.

Infrarotsystem

Schwechat beheimatete schon viel früher den Hubschrauber mit dem speziellen Infrarotsystem FLIR (Forward Looking InfraRed) für den 24-Stunden-Betrieb. Ab dem Jahr 2010 wurde der Schwerpunkthubschrauber aus Lärmschutzgründen von Schwechat aus in die Lüfte geschickt. Der Flughafen entschied sich jedoch 2018 dazu den Bereich beim alten General Aviation Center abzureißen. Betroffen war auch die Unterbringung der Flugpolizei. Daher musste die Maschine Anfang 2019 wieder nach Meidling übersiedeln bis eine neue Lösung gefunden war. „Die Flugeinsatzstelle Meidling kam wegen des dicht bewohnten Gebietes und der Bürgerinitiative nur als Übergangslösung in Frage“, erklärt der Leiter der Flugpolizei, Werner Senn.