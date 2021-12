FF-Großeinsatz bei Scheunenbrand im Waldviertel

Am 16. Dezember wurden kurz vor 22 Uhr sieben Feuerwehren im Bezirk Zwettl alarmiert. Gerufen wurde zu einem Brand in Arbesbach mit der Brandstufe B3. Um einen derartigen Brand in den Griff zu bekommen, braucht es drei bis vier Löschzüge.

Beim Eintreffen am Einsatzort stand eine Scheune in Vollbrand. Die Kameraden der Feuerwehren Altmelon, Arbesbach, Griesbach, Groß Gerungs, Großpertenschlag, Pretobruck und Wiesensfeld halfen zusammen, um die Situation zu kontrollieren.