Es wird wieder laut(er): 105 Anzeigen bei Pyrotechnikkontrollen

In der jüngsten Silvesternacht starben zwei 18-Jährige infolge einer Kugelbomben-Explosion in Ternitz (Bezirk Neunkirchen). Auch dieser Gegenstand war illegal in Tschechien gekauft worden. Im November wurden in der Causa eine 17- und eine 18-Jährige in Wiener Neustadt nicht rechtskräftig freigesprochen.

Das Einzelrichterverfahren gegen zwei Brüder im Alter von 18 und 20 Jahren wegen grob fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung wurde ausgeschieden, neuer Termin ist der 10. Jänner 2024.

